Смертельні вибори в Індонезії: кількість померлих внаслідок перевтоми зросла до 270 осіб

Смертельні вибори в Індонезії. Фото: www.aa.com.tr

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Під час виборів в Індонезії померло 272 члени виборчих комісій. Смерті співробітників комісій пов’язують з перевтомою та великою кількістю обов’язків, які вони виконували.

Спочатку у Центральній виборчій комісії Індонезії повідомили про смерть 92 осіб, утім, вже сьогодні, 28 квітня, речник індонезійської ЦВК повідомив про збільшення кількості померлих внаслідок перевтоми до 272 осіб, передає DW.

Зазначається, що 1878 співробітників комісій перебувають у лікарнях. Через масові смерті членів виборчих комісій у Індонезії ЦВК почали звинувачувати у нерозсудливості та невмінні управляти персоналом.

Міністерство фінансів країни розробляє план виділення грошових компенсацій родинам загиблих.

Нагадаємо, вибори 17 квітня у Індонезії стали найбільш масштабними за всю історію країни. В них взяло участь понад 150 млн людей. На цих виборах громадяни країни обирали президента та депутатів парламенту.