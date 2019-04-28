Масштабна ДТП у Німеччині. Фото: Tengrinews

https://racurs.ua/ua/n121356-masshtabna-dtp-u-nimechchyni-cherez-grad-zitknulysya-ponad-50-avtivok-foto.html

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Масштабна ДТП сталася через град сьогодні, 28 квітня, у Німеччині. На трасі зіткнулося понад 50 транспортних засобів.

Вдень на трасі А71 у південній частині землі Тюрінгія зіткнулися понад 50 автівок. Масштабна аварія сталася між містами Майнінген і Зуль, повідомляє телеканал MDR.

Причиною аварії правоохоронці називають складні погодні умови. Спочатку у цій частині Німеччини раптово випав град, після якого траса покрилася крижаним шаром. Масштабна аварія розтягнулася на кілька сотень метрів.

Внаслідок зіткнення постраждали близько 25 осіб, щонайменше четверо з них отримали серйозні травми, ще 21 — незначні пошкодження.

Нагадаємо, що сильні зливи та град пройшли і в Україні. Так, сильна негода панувала на Житомирщині. Водії, які опинилися на трасі під час граду, зупинялися на узбіччях, щоб уникнути можливих аварій та перечекати негоду.