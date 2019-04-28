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Масштабна ДТП у Німеччині. Фото: Tengrinews

Масштабна ДТП у Німеччині: через град зіткнулися понад 50 автівок (ФОТО)

28 кві 2019, 19:51
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Масштабна ДТП сталася через град сьогодні, 28 квітня, у Німеччині. На трасі зіткнулося понад 50 транспортних засобів.

Вдень на трасі А71 у південній частині землі Тюрінгія зіткнулися понад 50 автівок. Масштабна аварія сталася між містами Майнінген і Зуль, повідомляє телеканал MDR.

Причиною аварії правоохоронці називають складні погодні умови. Спочатку у цій частині Німеччини раптово випав град, після якого траса покрилася крижаним шаром. Масштабна аварія розтягнулася на кілька сотень метрів.

Внаслідок зіткнення постраждали близько 25 осіб, щонайменше четверо з них отримали серйозні травми, ще 21 — незначні пошкодження.

У Німеччині через град зіткнулися понад 50 автівок. Фото: mdr.de

У Німеччині через град зіткнулися понад 50 автівок. Фото: mdr.de

У Німеччині через град зіткнулися понад 50 автівок. Фото: mdr.de

У Німеччині через град зіткнулися понад 50 автівок. Фото: mdr.de

Нагадаємо, що сильні зливи та град пройшли і в Україні. Так, сильна негода панувала на Житомирщині. Водії, які опинилися на трасі під час граду, зупинялися на узбіччях, щоб уникнути можливих аварій та перечекати негоду.


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