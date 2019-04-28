Масштабное ДТП в Германии. Фото: Tengrinews

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Масштабное ДТП произошло из-за града сегодня, 28 апреля, в Германии. На трассе столкнулись более 50 транспортных средств.

Сегодня днем на трассе А71 в южной части земли Тюрингия столкнулись более 50 автомобилей. Масштабная авария произошла между городами Майнинген и Зуль, сообщает телеканал MDR.

Причиной аварии правоохранители называют сложные погодные условия. Сначала в этой части Германии внезапно выпал град, после которого трасса покрылась ледяным слоем. Масштабная авария растянулась на несколько сотен метров.

В результате столкновения пострадали около 25 человек, по меньшей мере четверо из них получили серьезные травмы, еще 21 — незначительные повреждения.

Напомним, что сильные ливни и град прошли и в Украине. Так, сложные погодные условия были на Житомирщине. Водители, которые оказались на трассе во время града, останавливались на обочинах, чтобы избежать возможных аварий и переждать непогоду.