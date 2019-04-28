В партии бананов нидерландские таможенники обнаружили 1,6 т кокаина. Фото: Today.kz

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Более тонны кокаина обнаружили нидерландские таможенники при осмотре партии бананов, которая прибыла в порт Роттердама из Коста-Рики.

Под грузом бананов правоохранители обнаружили 1,6 т кокаина, сообщает издание NOS.

Правоохранители следили за подозреваемым в контрабанде наркотиков, поэтому тщательно проверяли груз. После того, как были найдены наркотики, был задержан сопровождающий груза 40-летний гражданин Болгарии.

Отмечается, как правило, наркотики в Западную Европу транспортируют из стран Южной Америки. Контрабанду чаще всего прячут в бананах, поскольку этот продукт должен доставляться свежим и его менее тщательно проверяют. Также сообщается, что бананы являются одним из важных экспортируемых товарах региона.

Ранее сообщалось, что на берег Черного моря в Румынии выбросило 130 кг кокаина. Правоохранители считают, что это часть партии наркотиков, которая была обнаружена в марте на заброшенном корабле.