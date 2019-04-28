У партії бананів голландські митники виявили 1,6 т кокаїну. Фото: Today.kz

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Понад тонну кокаїну виявили голландські митники під час огляду партії бананів, яка прибула в порт Роттердама з Коста-Ріки.

Під коробками з бананами правоохоронці виявили 1,6 т кокаїну, повідомляє голландське видання NOS.

Правоохоронці стежили за підозрюваним у контрабанді наркотиків, тому ретельно перевіряли вантаж. Після того, як було знайдено наркотики, затримано супроводжуючий вантажу 40-річний громадянин Болгарії.

Зазначається, як правило, наркотики в Західну Європу транспортують з країн Південної Америки. Контрабанду найчастіше ховають в бананах, оскільки цей продукт має доставлятися свіжим і його менш ретельно перевіряють. Також повідомляється, що банани є одним з важливих товарів, що експортуються товари регіону.

Раніше повідомлялось, що на берег Чорного моря у Румунії викинуло 130 кг кокаїну. Правоохоронці вважають, що це частина партії наркотиків, яку було виявлено у березні на покинутому кораблі.