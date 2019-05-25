Даяна Ястремська виграла третій титул WTA. Фото: Теннисный Портал Украины

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Спортсменка з України Даяна Ястремська перемогла у фіналі тенісного турніру WTA International у Страсбурзі.

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У фінальному змаганні 19-річна тенісистка перемогла 24 ракетку світу Каролін Гарсія з Франції. Понад три години змагалися суперниці. Українка впоралася з емоційним тиском та перемогла з загальним рахунком 7:3 (6:4, 5:7, 7:6). Про це повідомляє Isport.ua.

Своєю перемогою на турнірі Ястремська перервала невдалу серію виступів українських тенісисток проти Гарсії. Раніше їй програвали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко.

Здобутий у Страсбурзі титул серії WTA став третім у кар'єрі Ястремської. Раніше вона в 2018 році перемагала на змаганнях у Гонконгу, а в 2019 році у Хуахіні. Це дозволило нашій тенісистці оновити особистий рекорд в рейтингу та піднятись на 32 місце.

Нагадаємо, 5 травня у Пекіні українські плавчині успішно виступили на п’ятому етапі Світової серії FINA з артистичного (синхронного) плавання. Представниці України здобули срібну та бронзову медалі.