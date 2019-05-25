Новый мост в Киеве. Фото: Українські новини

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Ракурс

Пешеходный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой сегодня открыли в Киеве.

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В церемонии принял участие председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко. Градоначальник отметил, что строители при возведении моста использовали украинские материалы, их процент составил 90%. Об этом мэр заявил во время выступления, которое транслировалось на странице «Кличко — мер» в Facebook.

Я могу с уверенностью сказать, что таких объектов в Украине больше нет, — заверил Кличко.

Глава КГГА заявил, что на строительство моста и благоустройство территории ушло почти 400 млн грн. Строительство самого объекта обошлось в 275 млн грн, укрепления склонов стоили 55 млн грн, а благоустройство — около 90 млн грн.

Длина моста составляет 210 м, ширина переменная — от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделали из бетона, железа и стекла. На мосту предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, современное освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

Напомним, издание «Наші гроші» писало, что в Киеве пешеходный мост между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» строят по проекту швейцарских архитекторов, который взяли без разрешения и не выплатили средства.