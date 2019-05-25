Стали известны имена пленных бойцов ВСУ. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n122368-agressiya-rossii-stali-izvestny-imena-boycov-vsu-popavshih-v-plen-na-donbasse-foto.html

Ракурс

Опубликовали имена украинских военнослужащих, которые случайно попали в плен 22 мая на Донбассе.

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В плен попали старший сержант Роман Беспалый (1981 года рождения), старший солдат Борис Пундор (1965 г. р.), старший солдат Максим Горяинов (1984 г. р.), старший солдат Ким Дуванов (1971 г. р.), старший солдат Павел Корсун (1982 г. р.), прапорщик Виктор Шайдов (1970 г. р.), старший солдат Александр Геймур (1994 г. р.), старший солдат Юрий Гордийчук (1982 г. р.). Имена военных опубликовала Дарья Андрусенко-Якотюк в Facebook.

По ее информации, восемь бойцов 43 МПБ «Патриот» отправились по служебным делам и решили сократить проложенный маршрут. Все эти бойцы находились в трезвом состоянии, ни один из них не имел при себе оружие.

В состав экипажа входили бойцы, которые проходили службу в МПБ уже более двух лет. Каждый из ребят имеет полное доверие и уважение как личного состава, так и командования, — говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины случайно попали в плен боевиков так называемой Донецкой народной республики. Бойцы операции Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и въехали на оккупированную территорию.