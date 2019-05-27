Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n122415-na-zelenskogo-podaly-do-sudu-cherez-skasovanyy-ukaz-poroshenka-dokument.html

Ракурс

Володимир Горковенко, звільнений нещодавнім указом нового президента України Володимира Зеленського з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, подав до суду на главу держави.

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У своєму позові Горковенко вимагає визнати дії Зеленського протиправними. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, позовна заява займає дев’ять сторінок.

Горковенка, який до цього п’ять років працював в адміністрації президента, Петро Порошенко призначив на посаду очільника Нацради своїм указом 4 травня. 24 травня Зеленський скасував відповідний указ Порошенка.

Укази скасовувати не можна, навіть коли комусь дуже хочеться чи колеться, — наголошує Горковенко. — Сьогодні пан Президент видав «Указ про скасування Указу», а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатику тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили. Тому, читайТЕ!

Також Горковенко подякував усім правникам, котрі допомогли йому підготувати відповідне звернення.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно заявив, що вважає одним із пріоритетних завдань розвиток українського кінематографа.