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Кремль сожалеет о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу, фото — Reuters

Медвежьи слезы по Медведчуку: Кремль сожалеет о выходе кума Путина из переговоров по Донбассу

27 мая 2019, 13:54
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В Кремле сожалеют о выходе Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» зарекомендовал себя как эффективный переговорщик.

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Медведчук неоднократно показывал и доказывал свою эффективность. Он имел контакты и в Киеве, и в Москве, использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области, цитирует Пескова рупор Кремля ТАСС.

В Москве пока не знают, с кем контактировать по этому вопросу после выхода Медведчука из переговорного процесса.

Напомним, что новый глава Администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией. Медведчук объяснил, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции президента Украины Владимира Зеленского по ряду вопросов.

В апреле Медведчук считал, что его «невозможно вывести из переговорного процесса по Донбассу».


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