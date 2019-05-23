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Ракурс
Референдум о мире с РФ Зеленский назвал информационным опросом, фото — АП

Референдум о мире с РФ Зеленский назвал опросом (ФОТО)

23 мая 2019, 17:07
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Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал его возможное проведение способом выяснить мнение общества. Об этом глава государства заявил во время встречи с общественными активистами, которая состоялась 23 мая в Администрации президента.

Референдум о мире с РФ Зеленский назвал информационным опросом, фото — АП

К Зеленскому пришли несколько волонтеров и бывших военных, хотя пресс-служба главы государства не уточняет, кого именно позвали на Банковую.

Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми, — заявил Зеленский.

Пресс-служба сообщает, что участники встречи согласились — референдум более целесообразно называть опросом и диалогом с обществом.

Референдум о мире с РФ Зеленский назвал информационным опросом, фото — АП

Ранее сегодня Зеленский уже комментировал возможность переговоров с Россией. Он заявил, что переговоров с РФ не будет, хотя 21 мая председатель АП Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают возможность вынесения на всенародный референдум заключения мирных договоренностей с Россией.

Источник: Ракурс


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999

Референдум о мире с РФ Зеленский назвал опросом (ФОТО)

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