Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Референдум про мир з РФ Зеленський назвав інформаційним опитуванням, фото — АП

Референдум про мир з РФ Зеленський назвав опитуванням (ФОТО)

23 тра 2019, 17:07
999

Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи.

Loading...

Президент України Володимир Зеленський назвав його можливе проведення способом з’ясувати думку суспільства. Про це глава держави заявив під час зустрічі з громадськими активістами, яка відбулася 23 травня в Адміністрації президента.

До Зеленського прийшли декілька волонтерів, колишніх військових, хоча прес-служба глави держави не уточнює, кого саме покликали на Банкову.

Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми, — заявив Зеленський.

Референдум про мир з РФ Зеленський назвав інформаційним опитуванням, фото — АП

Прес-служба повідомляє, що учасники зустрічі погодилися — референдум більш доцільно називати опитуванням і діалогом з суспільством.

Референдум про мир з РФ Зеленський назвав опитуванням, фото — АП

Раніше сьогодні Зеленський вже коментував можливість переговорів з Росією. Він заявив, що переговорів з РФ не буде, хоча 21 травня голова АП Андрій Богдан заявив, що влада розглядає можливість винесення на всенародний референдум укладення мирних домовленостей з Росією.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Референдум про мир з РФ Зеленський назвав опитуванням (ФОТО)

Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи. Президент Зеленський назвав його можливе проведення способом з’ясувати думку суспільства

Новини України
17:07

Збройні сили успішно випробували «Вільху» — суто українську систему залпового вогню (ФОТО, ВІДЕО)

На полігоні в Одеській області відбулися випробування ракетних систем «Вільха-М» та «Вільха-Р». У серпні-жовтні відбудуться державні випробування цієї зброї, після чого її поставлять на озброєння ЗСУ

Новини України
16:35
Новини партнерів
Загрузка...