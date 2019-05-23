Референдум про мир з РФ Зеленський назвав інформаційним опитуванням, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n122284-referendum-pro-myr-z-rf-zelenskyy-nazvav-opytuvannyam-foto.html

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Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи.

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Президент України Володимир Зеленський назвав його можливе проведення способом з’ясувати думку суспільства. Про це глава держави заявив під час зустрічі з громадськими активістами, яка відбулася 23 травня в Адміністрації президента.

До Зеленського прийшли декілька волонтерів, колишніх військових, хоча прес-служба глави держави не уточнює, кого саме покликали на Банкову.

Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми, — заявив Зеленський.

Прес-служба повідомляє, що учасники зустрічі погодилися — референдум більш доцільно називати опитуванням і діалогом з суспільством.

Раніше сьогодні Зеленський вже коментував можливість переговорів з Росією. Він заявив, що переговорів з РФ не буде, хоча 21 травня голова АП Андрій Богдан заявив, що влада розглядає можливість винесення на всенародний референдум укладення мирних домовленостей з Росією.