Кремль шкодує про вихід Медведчука з переговорів по Донбасу, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n122414-vedmeji-slozy-za-medvedchukom-kreml-shkoduie-pro-vyhid-kuma-putina-z-peregovoriv-po-donbasu.html

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У Кремлі шкодують про вихід Віктора Медведчука з переговорів по Донбасу. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що глава політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» зарекомендував себе як ефективний переговірник.

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Медведчук неодноразово показував і доводив свою ефективність. Він мав контакти і в Києві, і в Москві, використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області, цитує Пєскова рупор Кремля ТАСС.

У Москві поки не знають, з ким контактувати з цього питання після виходу Медведчука з переговорного процесу.

Нагадаємо, що новий глава Адміністрації президента України Андрій Богдан оголосив, що Медведчук не буде представляти Україну на переговорах з Росією. Медведчук пояснював, що не може представляти інтереси нової влади в переговорах з Росією з урахуванням позиції президента України Володимира Зеленського з низки питань.

У квітні Медведчук вважав, що його «неможливо його вивести з переговорного процесу по Донбасу».