Ведмежі сльози за Медведчуком: Кремль шкодує про вихід кума Путіна з переговорів по Донбасуhttps://racurs.ua/ua/n122414-vedmeji-slozy-za-medvedchukom-kreml-shkoduie-pro-vyhid-kuma-putina-z-peregovoriv-po-donbasu.htmlРакурс
У Кремлі шкодують про вихід Віктора Медведчука з переговорів по Донбасу. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що глава політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» зарекомендував себе як ефективний переговірник.
Медведчук неодноразово показував і доводив свою ефективність. Він мав контакти і в Києві, і в Москві, використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області, цитує Пєскова рупор Кремля ТАСС.
У Москві поки не знають, з ким контактувати з цього питання після виходу Медведчука з переговорного процесу.
Нагадаємо, що новий глава Адміністрації президента України Андрій Богдан оголосив, що Медведчук не буде представляти Україну на переговорах з Росією. Медведчук пояснював, що не може представляти інтереси нової влади в переговорах з Росією з урахуванням позиції президента України Володимира Зеленського з низки питань.
У квітні Медведчук вважав, що його «неможливо його вивести з переговорного процесу по Донбасу».