Бунт в колонії Одеси. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n122413-bunt-v-odeskiy-koloniyi-postrajdaly-chetvero-turemnykiv-policiya-vede-peregovory-z-v-yaznyamy.html

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Заворушення в колонії Одеси призвели до травмування чотирьох працівників пенітенціарної установи.

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Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Загиблих внаслідок бунту немає. На місці події створено штаб у складі представників різних силових структур. Наразі ситуація повністю контрольована правоохоронцями. Зачинщики заворушення ізольовані, з ув’язненими ведуться перемовини. Про це 27 травня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Слідчі внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України. Очікується, що слідчі почнуть працювати після того, як рятувальники загасять автомобіль, що спалахнув внаслідок бунту.

Видання «Думська» спростувало раніше опубліковану інформацію про те, що внаслідок бунту втекли 15 ув’язнених. Також неправдивою виявилася інформація про захоплення заручників. Причиною бунту стало невдоволення в’язнів якістю харчування.

Тим часом в YouTube з’явилося відео зсередини охопленої бунтом колонії. Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, 27 травня в Південній виправній колонії загального режиму № 51 в Одесі сталися заворушення. Місцеві ЗМІ повідомляли, що з колонії втекли не менше 15 ув’язнених, які зникли в приватному секторі обласного центру.