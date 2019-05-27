Дмитро Разумков, фото: «Ліга.нет»

https://racurs.ua/ua/n122412-razumkov-defolt-ukrayiny-maloymovirnyy-shlyah.html

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Очільник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вважає сценарій оголошення Україною дефолту та відмови від виплат за зовнішніми боргами малоймовірним.

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Так він під час сьогоднішнього брифінгу прокоментував нещодавню заяву олігарха Ігоря Коломойського, котрий в інтерв’ю виданню Financial Times порадив новому президенту Володимиру Зеленському відхилити програму Міжнародного валютного фонду (МВФ) і піти на дефолт за зовнішнім боргом, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Це малоймовірний шлях, і навряд чи Україна зможе по ньому піти, — вважає Разумков.

Він зауважив, що в Україні існує плюралізм думок, тому будь-які журналісти чи бізнесмени можуть ділитися своєю точкою зору на ті чи інші питання.

Разумков також зазначив, що відповідне питання може прояснитися після зустрічі Зеленського з представниками МВФ, котра запланована на 28 травня.

Нагадаємо, в інтерв’ю Financial Times Коломойський заявив, що Україна у відносинах із кредиторами може наслідувати Грецію, котра в 2015 році стала першою розвиненою країною, яка тимчасово не виплатила кредит МВФ, або Аргентиною, яка кілька разів оголошували дефолт.