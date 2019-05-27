Дмитрий Разумков, фото: «Лига.нет»

https://racurs.ua/n122412-razumkova-defolt-ukrainy-maloveroyatnyy-put.html

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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает сценарий объявления Украиной дефолта и отказа от выплат по внешним долгам маловероятным.

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Так он во время сегодняшнего брифинга прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который в интервью изданию Financial Times посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому отклонить программу Международного валютного фонда (МВФ) и пойти на дефолт по внешнему долгу, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Это маловероятный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти, — считает Разумков.

Он отметил, что в Украине существует плюрализм мнений, поэтому любые журналисты или бизнесмены могут делиться своей точкой зрения на те или иные вопросы.

Разумков также отметил, что соответствующий вопрос может проясниться после встречи Зеленского с представителями МВФ, которая запланирована на 28 мая.

Напомним, в интервью Financial Times Коломойский заявил, что Украина в отношениях с кредиторами может брать пример с Греции, которая в 2015 году стала первой развитой страной, временно не выплатившей кредит МВФ, или Аргентины, несколько раз объявлявшей дефолт.