Полицейские задержали мужчину, который мог устроить взрыв в Лионе. Фото: Известия

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Полиция Франции задержала подозреваемого в организации взрыва самодельной бомбы в Лионе.

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Злоумышленника задержали через три дня после того, как прогремел взрыв вблизи лионской пекарни «Ла Бриош Доре». 24-летнего мужчину задержали около 10.00 на одной из улиц Лиона и поместили под стражу. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, 27 мая передает BFMTV.

По информации главы МВД, злоумышленника поймали благодаря совместным действиям полиции Лиона и антитеррористическому отделу прокуратуры Парижа. Ранее террорист попал на записи камер видеонаблюдения. Мужчина на велосипеде, одетый в зеленую рубашку и шорты, привез пакет с бомбой.

Напомним, 24 мая во французском Лионе произошел взрыв бомбы напротив пекарни «Ла Бриош Доре». Сумку со взрывчаткой начинили гвоздями, шурупами, болтами и поставили на пешеходной улице. В результате инцидента восемь человек получили легкие травмы, из них семь были доставлены в больницу. Позже количество пострадавших возросло до 13 человек.