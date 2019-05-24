https://racurs.ua/n122341-vzryv-vo-francii-bombu-nachinili-gvozdyami-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Во французском Лионе произошел взрыв бомбы напротив пекарни. Сумку с взрывчаткой начинили гвоздями, шурупами, болтами и поставили на пешеходной улице.

Loading...

Взрыв прогремел в центре города за два дня до начала выборов в Европарламент, которые стартуют во Франции в это воскресенье. Президент страны Эммануил Макрон уже назвал теракт нападением. Об этом сообщает издание Le progres.

Расследованием занимаются сотрудники антитеррористического подразделения прокуратуры. Полиция разыскивает мужчину 30−35 лет, который скрылся с места преступления на велосипеде.

Полиция оцепила место происшествия и эвакуировала район. По последним данным, восемь человек получили легкие травмы, из них семеро были доставлены в ближайшую больницу.

По другим данным, раненых насчитывается десять человек. На месте работают спасатели, которые должны ликвидировать последствия взрыва, и саперы.

Граждан попросили сообщать о подозрительных предметах на улице. Уже поступили сообщения о некоторых находках, но запросы не подтвердились.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее чрезвычайное происшествие.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ираке взорвали автобус с военными. В результате погибли семь человек и еще 26 получили ранения.