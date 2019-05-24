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Ракурс

Взрыв во Франции: бомбу начинили гвоздями, есть раненые (ФОТО)

24 мая 2019, 22:14
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Во французском Лионе произошел взрыв бомбы напротив пекарни. Сумку с взрывчаткой начинили гвоздями, шурупами, болтами и поставили на пешеходной улице.

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Взрыв прогремел в центре города за два дня до начала выборов в Европарламент, которые стартуют во Франции в это воскресенье. Президент страны Эммануил Макрон уже назвал теракт нападением. Об этом сообщает издание Le progres.

Расследованием занимаются сотрудники антитеррористического подразделения прокуратуры. Полиция разыскивает мужчину 30−35 лет, который скрылся с места преступления на велосипеде.

Полиция оцепила место происшествия и эвакуировала район. По последним данным, восемь человек получили легкие травмы, из них семеро были доставлены в ближайшую больницу.

Взрыв в Леоне, есть раненые. Фото: leprogres

По другим данным, раненых насчитывается десять человек. На месте работают спасатели, которые должны ликвидировать последствия взрыва, и саперы.

Граждан попросили сообщать о подозрительных предметах на улице. Уже поступили сообщения о некоторых находках, но запросы не подтвердились.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее чрезвычайное происшествие.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ираке взорвали автобус с военными. В результате погибли семь человек и еще 26 получили ранения.

Источник: Ракурс


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