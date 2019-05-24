https://racurs.ua/ua/n122341-vybuh-u-franciyi-bombu-nachynyly-cvyahamy-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

У французькому Ліоні стався вибух бомби навпроти пекарні. Сумку з вибухівкою начинили цвяхами, шурупами, болтами і поставили на пішохідній вулиці.

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Вибух прогримів в центрі міста за два дні до початку виборів в Європарламент, які стартують у Франції цієї неділі. Президент країни Еммануїл Макрон вже назвав теракт нападом. Про це повідомляє видання Le progres.

Розслідуванням займаються співробітники антитерористичного підрозділу прокуратури. Поліція розшукує чоловіка 30−35 років, який зник з місця злочину на велосипеді.

Поліція оточила місце події і евакуювала район. За останніми даними, восьмеро осіб отримали легкі травми, з них семеро були доставлені в найближчу лікарню.

За іншими даними, поранених налічується десятеро осіб. На місці працюють рятувальники, які повинні ліквідувати наслідки вибуху, і сапери.

Громадян попросили повідомляти про підозрілі предмети на вулиці. Уже надійшли повідомлення про деякі знахідки, але запити не підтвердилися.

Поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за надзвичайну подію.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Іраку підірвали автобус з військовими. В результаті загинули семеро осіб і ще 26 отримали поранення.