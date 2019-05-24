Гройсман повідомив назву своєї партії, з якою піде на вибори. Фото: Днепр час

https://racurs.ua/ua/n122340-groysman-povidomyv-nazvu-svoieyi-partiyi-z-yakou-pide-na-vybory.html

Ракурс

Володимир Гройсман, який займає посаду прем'єр-міністра України, піде на парламентські вибори з власною політичною силою. Партію посадовець вирішив назвати «Українська стратегія».

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За словами Гройсмана, у його команду увійдуть люди з досвідом. Прем'єр-міністр вирішив залишитись у політиці, щоб додати розвитку країни реактивної сили. Про це повідомляється у прес-службі Кабміну.

Гройсман наполягає, що політика, як така, його не цікавить, а на меті лише підтримка започаткованих реформ. За словами посадовця, потрібно завершити реформування медицини та пенсійної системи.

Прем'єр-міністр заявив, що розуміє, як вирішити питання, що накопичувалися десятиліттями.

Голова уряду наголошує, що наразі реформи на початковому етапі і тому оцінювати їх зараз просто некоректно. Також Гройсман заявив, що в лікарів зросли зарплати, працює програма «Доступні ліки», а громадяни уклали контракти з власними лікарями.

Окремо посадовець виділив мережу кардіоцентрів та автоматичний перерахунок пенсій.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Гройсман остаточно вирішив піти у відставку. Відповідну заяву напередодні було зареєстровано у Верховній Раді. Тепер подання має підписати президент України Володимир Зеленський.