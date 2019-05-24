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Ракурс
Ляшко грубо прокоментував вихід Мосійчука з радикальної партії. Фото: NewsOne

Ляшко грубо прокоментував вихід Мосійчука з Радикальної партії (ВІДЕО)

24 тра 2019, 21:00
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Олег Ляшко, який є лідером Радикальної партії, різко і грубо прокоментував рішення народного депутата Ігоря Мосійчука покинути склад політичної сили.

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За словами Ляшка, сьогодні вранці він спілкувався з Мосійчуком. Народний депутат повідомив лідеру партії, що вже написав заяву про вихід із радикального об'єднання. Про це Ляшко повідомив у ефірі телеканалу NewsOne.

Баба з возу — кобилі легше, — відрізав політик.

Як заявив Ляшко, він вітає таке рішення Мосійчука.

За словами самого Мосійчука, він пішов з партії через ідеологічні розбіжності з членами команди та постійні конфлікти. Народний депутат наголосив, що не може працювати в таких умовах, а тому змушений піти.

Однак, політику Мосійчук не покидає і наразі розглядає можливі варіанти подальших дій. Як далі буде діяти нардеп поки невідомо.

Як раніше повідомляв «Ракурс», фракцію «Блок Петра Порошенка» напередодні покинули одразу чотири депутати.

Джерело: Ракурс


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