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Ракурс
Ляшко грубо прокомментировал выход Мосийчука из радикальной партии. Фото: NewsOne

Ляшко грубо прокомментировал выход Мосийчука из Радикальной партии (ВИДЕО)

24 мая 2019, 21:00
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Олег Ляшко, который является лидером Радикальной партии, резко и грубо прокомментировал решение народного депутата Игоря Мосийчука покинуть состав политической силы.

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По словам Ляшко, утром он общался с Мосийчуком. Народный депутат сообщил лидеру партии, что уже написал заявление о выходе из радикального объединения. Об этом Ляшко сообщил в эфире телеканала NewsOne.

Баба с возу — кобыле легче, — отрезал политик.

Как заявил Ляшко, он приветствует такое решение Мосийчука.

По словам самого Мосийчука он ушел из партии из-за идеологических разногласий с членами команды и постоянных конфликтов. Народный депутат отметил, что не может работать в таких условиях, а потому вынужден уйти.

Однако, политику Мосийчук не покидает и сейчас рассматривает возможные варианты дальнейших действий. Как дальше будет действовать нардеп пока неизвестно.

Как ранее сообщал «Ракурс», фракцию «Блок Петра Порошенко» накануне покинули сразу четыре депутата.

Источник: Ракурс


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