Мосийчук выходит из партии Ляшко из-за идеологических разногласий. Фото: Facebook/Мосійчук

https://racurs.ua/n122338-mosiychuk-vyhodit-iz-partii-lyashko-iz-za-ideologicheskih-raznoglasiy.html

Ракурс

«Радикальную партию Олега Ляшко» покинул народный депутат Игорь Мосийчук. По словам политика, решение было принято из-за идеологических разногласий и конфликтов в команде радикалов.

Loading...

Как заявил Мосийчук, он не может работать в такой атмосфере и поэтому вынужден был покинуть партию. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

На прощание Мосийчук пообещал, что никогда не скажет ничего плохого в адрес партии или ее представителей. Однако попрощался Мосийчук только с партией Ляшко.

По словам нардепа, он не идет на отдых и хочет продолжить бороться за будущее страны. Мосийчук поделился, что во многом его планы зависят от состояния здоровья.

Однако, по возможности, хочет продолжить вести политическую деятельность. С дальнейшими планами Мосийчук пока не определился, но пообещал сообщить о них после принятия конкретного решения.

Как ранее сообщал «Ракурс», из фракции «Блок Петра Порошенко» ушли сразу четыре депутата: Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.