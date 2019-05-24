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Ракурс
Зеленский встретился с экспертами минской группы. Иллюстрационное фото: АП

Зеленский встретился с экспертами минской группы

24 мая 2019, 20:03
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с украинскими представителями трехсторонней контактной группы в Минске.

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Во время встречи эксперты гуманитарной группы рассказали о деталях переговоров и работы представителей, списки пропавших и заложников, проблематику и позицию, которые отстаивала украинская сторона. Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Геращенко.

На встрече также присутствовали члены руководства Службы безопасности Украины (СБУ). Геращенко заявила, что надеется о ближайшем назначении новых участников минских групп.

Геращенко о встрече с Зеленским. Фото: Facebook

Геращенко еще 16 мая написала заявление, согласно которому освобождается от должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также прекратила работу в качестве представителя Украины в гуманитарной группе.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле переговоры трехсторонней группы были сорваны Россией. По словам Геращенко, РФ отказывается брать ответственность за режим тишины на оккупированной территории Донбасса.

Источник: Ракурс


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