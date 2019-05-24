Зеленський зустрівся з експертами мінської групи. Ілюстраційне фото: АП

https://racurs.ua/ua/n122337-zelenskyy-zustrivsya-z-ekspertamy-minskoyi-grupy.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з українськими представниками тристоронньої контактної групи у Мінську.

Loading...

Під час зустрічі експерти гуманітарної групи розповіли про деталі перемовин та роботи представників, списки зниклих і заручників, проблематику та позицію, які відстоювала українська сторона. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebookнародний депутат Ірина Геращенко.

На зустрічі також були присутні члени керівництва Служби безпеки України (СБУ). Геращенко заявила, що сподівається про найближче призначення нових учасників мінських груп.

Геращенко ще 16 травня написала заяву, згідно з якою звільняється з посади уповноваженого президента з мирного урегулювання ситуації на Донбасі, а також припинила роботу як представник України у гуманітарній групі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у квітні перемови тристоронньої групи були зірвані Росією. За словами Геращенко, РФ відмовляється брати відповідальність за режим тиші на окупованій території Донбасу.