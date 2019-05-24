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Ракурс
Мосійчук виходить з партії Ляшка через ідеологічні розбіжності. Фото: Facebook/Мосійчук

Мосійчук виходить з партії Ляшка через ідеологічні розбіжності

24 тра 2019, 20:24
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«Радикальну партію Олега Ляшка» покинув народний депутат Ігор Мосійчук. За словами політика, рішення було прийняте через ідеологічні розбіжності та конфлікти у команді радикалів.

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Як заявив Мосійчук, він не може працювати у такій атмосфері і тому змушений був покинути партію. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На прощання Мосійчук пообіцяв, що ніколи не скаже нічого поганого на адресу партії чи її представників. Однак попрощався Мосійчук лише з партією Ляшка.

За словами нардепа, він не йде на відпочинок і хоче продовжити боротись за майбутнє країни. Мосійчук поділився, що багато в чому його плани залежать від стану здоров’я.

Однак, за можливості, хоче продовжити вести політичну діяльність. З подальшими планами Мосійчук поки не визначився, але пообіцяв повідомити про них після ухвалення конкретного рішення.

Мосійчук покидає радикалів. Фото: Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», із фракції «Блок Петра Порошенка» пішли одразу чотири депутати: Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.

Джерело: Ракурс


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