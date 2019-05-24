Гройсман сообщил название своей партии, с которой пойдет на выборы. Фото: Днепр час

https://racurs.ua/n122340-groysman-soobschil-nazvanie-svoey-partii-s-kotoroy-poydet-na-vybory.html

Ракурс

Владимир Гройсман, который занимает пост премьер-министра Украины пойдет на парламентские выборы с собственной политической силой. Партию чиновник решил назвать «Украинская стратегия».

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По словам Гройсмана, в его команду войдут люди с опытом. Премьер-министр решил остаться в политике, чтобы добавить развитию страны реактивной силы. Об этом сообщается в пресс-службе Кабмина.

Гройсман настаивает, что политика, как таковая, его не интересует, а целью является лишь поддержка начатых реформ. По словам чиновника, нужно завершить реформирование медицины и пенсионной системы.

Премьер-министр заявил, что понимает, как решить вопросы, которые накапливались десятилетиями.

Глава правительства отмечает, что сейчас реформы на начальном этапе и поэтому оценивать их сейчас просто некорректно. Также Гройсман заявил, что у врачей выросли зарплаты, работает программа «Доступные лекарства», а граждане заключили контракты со своими врачами.

Отдельно чиновник выделил сеть кардиоцентров и автоматический перерасчет пенсий.

Как ранее сообщал «Ракурс», Гройсман окончательно решил уйти в отставку. Соответствующее заявление накануне было зарегистрировано в Верховной Раде. Теперь постановление должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.