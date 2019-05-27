Поліцейські затримали чоловіка, який міг влаштувати вибух у Ліоні. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n122411-francuzka-policiya-zatrymala-pidozruvanogo-v-organizaciyi-vybuhu-v-lioni.html

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Поліція Франції затримала підозрюваного в організації вибуху саморобної бомби в Ліоні.

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Зловмисника затримали через три дні після того, як прогримів вибух поблизу ліонської пекарні «Ла-Бріош Доре». 24-річного чоловіка затримали близько 10.00 на одній з вулиць Ліона та помістили під варту. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, 27 травня передає BFMTV.

За інформацією глави МВС, зловмисника впіймали завдяки спільним діям поліції Ліона та антитерористичного відділу прокуратури Парижа. Раніше терорист потрапив на записи камер відеоспостереження. Чоловік на велосипеді, одягнутий у зелену сорочку та шорти, привіз пакунок із бомбою.

Нагадаємо, 24 травня у французькому Ліоні стався вибух бомби навпроти пекарні «Ла-Бріош Доре». Сумку з вибухівкою начинили цвяхами, шурупами, болтами і поставили на пішохідній вулиці. Внаслідок інциденту восьмеро осіб отримали легкі травми, з них семеро були доставлені в лікарню. Згодом кількість постраждалих зросла до 13 осіб.