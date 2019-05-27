Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Поліцейські затримали чоловіка, який міг влаштувати вибух у Ліоні. Фото: Известия

Французька поліція затримала підозрюваного в організації вибуху в Ліоні

27 тра 2019, 13:06
999

Поліція Франції затримала підозрюваного в організації вибуху саморобної бомби в Ліоні.

Loading...

Зловмисника затримали через три дні після того, як прогримів вибух поблизу ліонської пекарні «Ла-Бріош Доре». 24-річного чоловіка затримали близько 10.00 на одній з вулиць Ліона та помістили під варту. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, 27 травня передає BFMTV.

За інформацією глави МВС, зловмисника впіймали завдяки спільним діям поліції Ліона та антитерористичного відділу прокуратури Парижа. Раніше терорист потрапив на записи камер відеоспостереження. Чоловік на велосипеді, одягнутий у зелену сорочку та шорти, привіз пакунок із бомбою.

Нагадаємо, 24 травня у французькому Ліоні стався вибух бомби навпроти пекарні «Ла-Бріош Доре». Сумку з вибухівкою начинили цвяхами, шурупами, болтами і поставили на пішохідній вулиці. Внаслідок інциденту восьмеро осіб отримали легкі травми, з них семеро були доставлені в лікарню. Згодом кількість постраждалих зросла до 13 осіб.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Бунт в одеській колонії: п’ятьох порушників режиму вивезли, заручники звільнені

З Південної виправної колонії № 51 в Одесі, де сьогодні стався бунт ув’язнених, вивезли п’ятьох порушників режиму. Заручників звільнено, ситуація перебуває під контролем правоохоронців

Новини України
14:45

«Учасник партії»: в «Слузі народу» розповіли про особливості своєї виборчої кампанії (ВІДЕО)

Сьогодні під час брифінгу представників партії «Слуга народу» стали відомі особливості виборчої кампанії цієї політсили на цьогорічних позачергових виборах до парламенту

Новини України
12:23
Новини партнерів
Загрузка...