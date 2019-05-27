Парубий рассказал о ближайших планах Рады, фото — flickr.com

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Ракурс

Спикер Рады Андрей Парубий дал поручение председателю Комитета по вопросам правовой политики и правосудия немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении Избирательный кодекс, чтобы со следующей пленарной недели его мог рассмотреть парламент.

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Парубий отметил, что в кодексе будут содержаться положения об открытых списках партий. Об этом он сообщил сегодня на согласительном совете парламента. Кроме того, Рада намерена рассмотреть закон об импичменте президента.

Речь идет о законопроекте № 1098, регламентирующем деятельность временных следственных комиссий. ВСК и открытые списки — это обязательства нашего парламента, — заявил Парубий и дал соответствующее поручение Комитету по вопросам регламента и организационной работы Верховной Рады.

Рассмотрение закона о временных следственных комиссиях может начаться уже 30 мая.

Во вторник, 28 мая, пленарная неделя начнется с завершения рассмотрения проекта закона № 6447 «О внесении изменения в ст. 26 Закона Украины „Об исполнительном производстве“ относительно освобождения органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий».

Парубий на согласительном совете обратил внимание на то, что во время консультаций президента Владимира Зеленского и глав парламентских групп и фракций не было достигнуто договоренности о внесении изменений в законодательство о проведении выборов в Верховную Раду по закрытым партийным спискам. Он сообщил, что требовал ведения стенограммы и видеозаписи во время встречи и «никакого компромисса, ни, тем более, консенсуса, не было достигнуто по закрытым спискам».

Председатель парламента обратился с просьбой в дальнейшем не дискредитировать высший законодательный орган Украины и глав фракций, а также потребовал обнародовать стенограмму консультаций.

Я дал еще неделю назад официальный запрос, чтобы эта стенограмма была передана всем участникам встречи, поскольку мы обсуждали не частные моменты — это проходили консультации предусмотренные Конституцией, — заявил Парубий.

Напомним, что Рада рассмотрит отставку Владимира Гройсмана в четверг, 30 мая.