Рада рассмотрит отставку правительства Гройсмана 30 мая, фото — "РБК Украина"

https://racurs.ua/n122404-rada-rassmotrit-otstavku-pravitelstva-groysmana-30-maya.html

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Верховная Рада Украины рассмотрит отставку правительства Владимира Гройсмана в четверг, 30 мая. Об этом сегодня на согласительном совете в парламенте заявил спикер Андрей Парубий.

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В среду заявление Гройсмана рассмотрят в соответствующем комитете Рады, а в четверг решение вынесут на рассмотрение парламента во время пленарного заседания, сообщается в трансляции заседания на сайте парламента.

На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины, — сообщил Парубий.

Он также отметил, что согласно украинскому законодательству, у парламента есть 10 дней для того, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Кроме того, по словам Парубия, на текущей неделе на рассмотрение Рады вынесут законопроект об унификации офицерских званий в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО. В частности, в нем отменяется звание прапорщика и вводится широкое использование сержантских званий.

Парламент также рассмотрит в среду-четверг несколько социально-экономических и аграрных вопросов.

Спикер Парубий заявил на согласительном совете, что Рада готова в кратчайшие сроки рассмотреть законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях.

Напомним, что на прошлой неделе после инаугурации президента Зеленского написал заявление об отставке глава Кабмина Владимир Гройсман. Парламент обязан в 10-дневный срок рассмотреть эту просьбу и принять решение.