Рада розгляне відставку уряду Гройсмана 30 травня, фото — "РБК Україна"

https://racurs.ua/ua/n122404-rada-rozglyane-vidstavku-uryadu-groysmana-30-travnya.html

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Верховна Рада України розгляне відставку уряду Володимира Гройсмана у четвер, 30 травня. Про це сьогодні на погоджувальній раді в парламенті заявив спікер Андрій Парубій.

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У середу заяву Гройсмана розглянуть у відповідному комітеті Ради, а в четвер рішення винесуть на розгляд парламенту під час пленарного засідання, повідомляється у трансляції із засідання на сайті парламента.

На четвер, як ми домовлялися на попередньому тижні, планується блок питань аграрної політики, але також, відповідно до закону, ми повинні розглянути питання про відставку Кабінету міністрів України, — повідомив Парубій.

Він також зазначив, що згідно з українським законодавством, у парламенту є 10 днів для того, щоб розглянути це питання.

Крім того, за словами Парубія, на поточному тижні на розгляд Ради винесуть законопроект про уніфікацію старшинських звань у Збройних силах України до стандартів НАТО. Зокрема, у ньому скасовується звання прапорщика і запроваджується використання сержантських звань.

Парламент також розгляне у середу-четвер декілька соціально-економічних та аграрних питань.

Спікер Парубій заявив на погоджувальній раді, що Рада готова у найкоротші терміни розглянути законопроект № 1098 про тимчасові слідчі комісії.

Нагадаємо, що минулого тижня після інавгурації президента Зеленського написав заяву про відставку голова Кабміну Володимир Гройсман. Парламент зобов’язаний у 10-денний термін розглянути прохання й ухвалити рішення.