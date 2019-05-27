Песков: РФ не змінить свою позицію щодо українських військовополонених моряків. Фото: ТАСС

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Росія не змінить свою позицію щодо українських військовополонених моряків після рішення трибуналу ООН з морського права.

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Постанова міжнародного трибуналу не вплине на позицію Кремля. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє сьогодні «Інтерфакс-Україна».

Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв’язку з порушенням закону про кордон, і відбутися суд, — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 25 травня трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права став на бік України у справі Керченського конфлікту й зобов’язав Росію звільнити військовополонених українських моряків.

У МЗС України наголосили, що Київ очікує на швидке виконання Російською Федерацією рішення трибуналу ООН з морського права щодо звільнення моряків та повернення кораблів українських Військово-морських сил.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських військовополонених моряків, після рішення Міжнародного трибуналу ООН, може бути першим сигналом про готовність Росії до миру з Україною.