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Песков: РФ не изменит свою позицию в отношении украинских военнопленных моряков. Фото: ТАСС

Решение трибунала ООН по морскому праву не изменит позицию Москвы в отношении пленных украинских моряков — Песков

27 мая 2019, 11:21
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Россия не изменит свою позицию относительно украинских военнопленных моряков после решения трибунала ООН по морскому праву.

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Постановление международного трибунала не повлияет на позицию Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает сегодня «Интерфакс-Украина».

Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд, — отметил Песков.

Напомним, 25 мая трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву встал на сторону Украины в деле Керченского конфликта и обязал Россию освободить украинских военнопленных моряков.

В МИД Украины отметили, что Киев ожидает быстрого выполнения Российской Федерацией решения трибунала ООН по морскому праву относительно освобождения моряков и возвращения кораблей украинских Военно-морских сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских военнопленных моряков, после решения Международного трибунала ООН, может быть первым сигналом о готовности России к миру с Украиной.


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