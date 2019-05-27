Ямы на дорогах в Луцке залатали цветами, фото — Фейсбук «Развитие микрорайонов города»

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Ямы на дорогах в Луцке волонтеры залатали цветами. Одна из общественных организаций города решила оригинально напомнить власти о наиболее поврежденных участках улиц.

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Утром 27 мая волонтеры общественной организации «Развитие микрорайонов города» высадили цветы в ямах на улицах Набережной и Заньковецкой. Эти магистрали являются одними из важнейших для водителей Луцка.

Мы привлекаем внимание к проблеме большого количества ям на дорогах города Луцка после зимы и провели акцию «Цветами по ямам на асфальте», — написали активисты в Фейсбук.

Активисты «залатали» ямы на асфальте креативными цветочными композициями. На асфальте они высадили более полусотни композиций из живых цветов и декоративных материалов. Волонтеры говорят, что водители благодарили их за активную гражданскую позицию.