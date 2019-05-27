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Ями на дорогах у Луцьку залатали квітами, фото — Фейсбук ГО «Розвиток мікрорайонів міста»

Ями на дорогах у Луцьку залатали квітами (ФОТО, ВІДЕО)

27 тра 2019, 10:59
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Ями на дорогах у Луцьку волонтери залатали квітами. Одна з громадських організацій міста вирішила оригінально нагадати владі про найбільш пошкоджені ділянки вулиць.

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Уранці 27 травня волонтери громадської організації «Розвиток мікрорайонів міста» висадили квіти у ямах в асфальті на вулицях Набережній і Заньковецької. Ці магістралі є одними з найважливіших для водіїв Луцька.

Ями на дорогах у Луцьку залатали квітами, фото — Фейсбук

Ми привертаємо увагу до проблеми великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими, провели акцію «Квітами по ямах на асфальті», — написали активісти у Фейсбук.

Активісти «залатали» ями на асфальті креативними квітковими композиціями. На асфальті вони висадили понад півсотні композицій з живих квітів та декоративних матеріалів. Волонтери кажуть, що водії дякували їм за громадську позицію до проблеми поганих доріг в місті.

Ми сподіваємось, що ці квіткові композиції привернуть увагу влади, журналістів та громадськості щодо жахливого стану доріг, і змусять чиновників вирішити цю проблему, — заявили в громадській організації.

Ями на дорогах у Луцьку залатали квітами, фото — Фейсбук

Ями на дорогах у Луцьку залатали квітами, фото — Фейсбук

Ями на дорогах у Луцьку залатали квітами, фото — Фейсбук ГО «Розвиток мікрорайонів міста»

Джерело: Ракурс


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