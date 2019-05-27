Ями на дорогах у Луцьку залатали квітами, фото — Фейсбук ГО «Розвиток мікрорайонів міста»

https://racurs.ua/ua/n122401-yamy-na-dorogah-u-lucku-zalataly-kvitamy-foto-video.html

Ракурс

Ями на дорогах у Луцьку волонтери залатали квітами. Одна з громадських організацій міста вирішила оригінально нагадати владі про найбільш пошкоджені ділянки вулиць.

Loading...

Уранці 27 травня волонтери громадської організації «Розвиток мікрорайонів міста» висадили квіти у ямах в асфальті на вулицях Набережній і Заньковецької. Ці магістралі є одними з найважливіших для водіїв Луцька.

Ми привертаємо увагу до проблеми великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими, провели акцію «Квітами по ямах на асфальті», — написали активісти у Фейсбук.

Активісти «залатали» ями на асфальті креативними квітковими композиціями. На асфальті вони висадили понад півсотні композицій з живих квітів та декоративних матеріалів. Волонтери кажуть, що водії дякували їм за громадську позицію до проблеми поганих доріг в місті.