Ями на дорогах у Луцьку залатали квітами (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122401-yamy-na-dorogah-u-lucku-zalataly-kvitamy-foto-video.htmlРакурс
Ями на дорогах у Луцьку волонтери залатали квітами. Одна з громадських організацій міста вирішила оригінально нагадати владі про найбільш пошкоджені ділянки вулиць.
Уранці 27 травня волонтери громадської організації «Розвиток мікрорайонів міста» висадили квіти у ямах в асфальті на вулицях Набережній і Заньковецької. Ці магістралі є одними з найважливіших для водіїв Луцька.
Ми привертаємо увагу до проблеми великої кількості ям на дорогах міста Луцька після зими, провели акцію «Квітами по ямах на асфальті», — написали активісти у Фейсбук.
Активісти «залатали» ями на асфальті креативними квітковими композиціями. На асфальті вони висадили понад півсотні композицій з живих квітів та декоративних матеріалів. Волонтери кажуть, що водії дякували їм за громадську позицію до проблеми поганих доріг в місті.
Ми сподіваємось, що ці квіткові композиції привернуть увагу влади, журналістів та громадськості щодо жахливого стану доріг, і змусять чиновників вирішити цю проблему, — заявили в громадській організації.