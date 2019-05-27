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Ракурс
ЗНО в Україні. Фото: Kolobok.ua

В Україні сьогодні відбудеться ЗНО з іспанської, німецької та французької мов

27 тра 2019, 10:49
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Зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької та французької мов відбудеться у понеділок, 27 травня.

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У сьогоднішньому тестуванні візьмуть участь близько 3 тис. абітурієнтів. Кожному на виконання сертифікаційної роботи, яка складається з 59 завдань, відведено 150 хв. Правильно виконавши тести можна набрати 72 бали. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначається, що сертифікаційна робота складається з чотирьох частин: аудіювання, читання, письмо та використання мови. На аудіювання відведено 30 хв. Учасникам запропонують прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 сек. до 3 хв. кожний. Запис кожного з блоків фрагментів тексту повторять двічі.

Сьогоднішнє тестування розпочнеться об 11:00. Абітурієнтам дозволяється право мати дві-три ручки чорного кольору і прозору пляшку з водою.

Нагадаємо, 21 травня відбулося ЗНО з математики. Тестування повинні були пройти понад 160 тис. осіб. Абітурієнти могли набрати 62 бали, правильно виконавши всі завдання.

Джерело: Ракурс


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