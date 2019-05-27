ВНО в Украине. Фото: Kolobok.ua

https://racurs.ua/n122400-v-ukraine-segodnya-sostoitsya-vno-po-ispanskomu-nemeckomu-i-francuzskomu-yazykam.html

Ракурс

Внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому и французскому языкам состоится в понедельник, 27 мая.

Loading...

В сегодняшнем тестировании примут участие около 3 тыс. абитуриентов. Каждому на выполнение сертификационной работы, которая состоит из 59 задач, отведено 150 мин. Правильно выполнив тесты можно набрать 72 балла. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что сертификационная работа состоит из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и использование языка. На аудирование отведено 30 мин. Участникам предложат прослушать несколько аудиозаписей продолжительностью от 10 сек. до 3 мин. каждая. Запись каждого из блоков фрагментов текста повторят дважды.

Сегодняшнее тестирование начнется в 11:00. Абитуриентам разрешается право иметь две-три ручки черного цвета и прозрачную бутылку с водой.

Напомним, 21 мая состоялось ВНО по математике. Тестирование должны были пройти более 160 тыс. лиц. Абитуриенты могли набрать 62 балла, правильно выполнив все задания.