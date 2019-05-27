Внеочередные выборы: Зеленский опубликовал новое обращение к Раде

Владимир Зеленский, фото: Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский призывает народных депутатов не использовать Верховную Раду для личного пиара и не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний в преддверии внеочередных выборов.

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Об этом говорится в его новом обращении к народным избранникам, опубликованном на странице президента в социальной сети Фейсбук.

По мнению Зеленского, легитимность Рады «почти окончательно уничтожена» деятельностью народных депутатов.

У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами, — считает Зеленский.

По его словам, соответствующие законопроекты, несмотря на общественный запрос, годами остаются без рассмотрения.

Кроме того, президент выразил убеждение, что Центризбирком выполнит свои функциональные обязанности по организации процесса внеочередных выборов в Верховную Раду.

Напомним, вчера в поздравлении по случаю Дня Киева Зеленский назвал, по его мнению, уникальную черту столицы. По его словам, это «запах цветущих лип и шаурмы возле метро».