Президентом Литвы избрали экономиста-правоцентриста Науседу

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Президентом Литвы избрали экономиста-правоцентриста Науседа, фото — Радио Свобода
Президентом Литвы избрали экономиста-правоцентриста Науседуhttps://racurs.ua/n122398-prezidentom-litvy-izbrali-ekonomista-pravocentrista-nausedu.htmlРакурс
В Литве 26 мая состоялся второй тур выборов президента. Победил 55-летний Гитанас Науседа.
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Избирательная комиссия Литвы сообщила, что, по подсчетам четверти бюллетеней, 55-летний Науседа собрал 74% голосов избирателей, 44-летняя экс-министр финансов Ингрид Шимоните — 26%.
Науседа — независимый кандидат и правоцентрист по убеждениям, поддерживает нынешний жесткий курс Литвы в отношении России. Он подтвердил, что не посетит Москву до тех пор, пока Россия не вернет Украине аннексированный Крым.
Напомним, что разрыв между победителями первого тура президентских выборов в Литве составил 0,01%. Экс-министр Шимоните получила 30,95% голосов избирателей, а Науседе отдали симпатии 30,94%. Действующий глава правительства страны Саулюс Сквернялис получил 19,85% и признал свое поражение. Он заявил, что 12 июля уйдет в отставку. Тогда сложит полномочия весь состав правительства.
Нынешний глава государства Даля Грибаускайте завершает второй пятилетний срок на посту и не могла баллотироваться снова.
Новый президент Литвы Науседа получил докторскую степень в области социальных наук, проходил практику в Мангеймском университете в Германии, а также стажировку в Бундестаге и Всемирном банке в Вашингтоне.
Работал старшим научным сотрудником Института экономики и приватизации, возглавлял отдел финансового рынка в Государственном управлении по делам цен и конкуренции, был заместителем начальника отдела по надзору за коммерческими банками, директором департамента денежно-кредитной политики, членом правления Банка Литвы, а также нескольких коммерческих банков.
С 2004 по 2009 годы был советником президента Валдаса Адамкуса.
Науседу поздравил с победой и президент Украины Владимир Зеленский.
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