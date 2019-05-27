Президентом Литви обрали економіста-правоцентриста Науседу, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122398-prezydentom-lytvy-obraly-ekonomista-pravocentrysta-nausedu.html

Ракурс

У Литві 26 травня відбувся другий тур виборів президента. Переміг 55-річний Гітанас Наусєда.

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Виборча комісія Литви повідомила, що, за підрахунком чверті бюлетенів, Науседа здобуває 74% голосів виборців, 44-річна екс-міністр фінансів Інґріда Шимоніте — 26%.

Науседа — незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, підтримує нинішній жорсткий курс Литви щодо Росії. Він підтвердив, що не відвідає Москву до того часу, доки Росія не поверне Україні анексований Крим.

Нагадаємо, що розрив між переможцями першого туру президентських виборів у Литві склав 0,01%. Екс-міністр Шимоніте отримала 30,95% голосів виборців, а Науседі віддали симпатії 30,94%. Діючий глава уряду країни Саулюс Скверняліс отримав 19,85% і визнав свою поразку. Він заявив, що 12 липня піде у відставку, коли складе повноваження увесь склад уряду.

Нинішній глава держави Даля Ґрібаускайте завершує другий п’ятирічний термін на посаді і не могла балотуватися знову.

Новий президент Литви Науседа отримав докторський ступінь в області соціальних наук, проходив практику в Мангеймському університеті в Німеччині, а також стажування в Бундестазі і Світовому банку в Вашингтоні.

Працював старшим науковим співробітником Інституту економіки та приватизації, очолював відділ фінансового ринку в Державному управлінні у справах цін і конкуренції, був заступником начальника відділу з нагляду за комерційними банками, директором департаменту грошово-кредитної політики, членом правління Банку Литви, а також декількох комерційних банків.

З 2004 по 2009 роки був радником президента Валдаса Адамкуса.

Науседу привітав із перемогою й президент України Володимир Зеленський.