Коломойский рассказал об отношениях с Порошенко. Фото: Апостроф

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Ракурс

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что поссорился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко из-за своего телеканала «1+1».

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По его словам, Банковой не нравилась политика телеканала с самого начала президентства Порошенко. В Администрации президента упрекали Коломойского за контент «1+1», а сам Порошенко призывал владельца телеканала повлиять на журналистов. Об этом Коломойский заявил в интервью «Украинской правде».

Из-за телевизора с ним и поссорились. Если вы хотите знать, что было конфликтом, это был «1+1». С первого же дня. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: «1+1″ что-то не то показал», — отметил он.

Бизнесмен заявил, что пытался убедить Порошенко в том, что он не занимается телеканалом, но тогдашний глава государства якобы был неумолим и настаивал на том, чтобы Коломойский лично нажал на руководство «1+1».

Я говорю: «Я не звоню Цеголко». «Мы знаем, куда ты звонишь, позвони Ткаченко, наладь взаимоотношения». Я говорю: «Я не могу, потому что журналисты не будут. Мы живем по-новому, всем сказано, что теперь все, новая жизнь наступила», — рассказал Коломойский о диалоге.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский сообщил, что на досрочных выборах в Верховную Раду будет симпатизировать всем политическим силам, кроме «Блока Петра Порошенко».