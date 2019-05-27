Памятник жертвам Голодомора в Киеве, фото: «Єдність»

https://racurs.ua/n122396-peticiya-o-priznanii-golodomora-genocidom-nabrala-neobhodimoe-kolichestvo-golosov-na-sayte.html

Ракурс

Петиция с призывом признать Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа, осуществленным советским руководством, размещенная на сайте парламента Германии под номером 89118, набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов.

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Инициатор этой петиции — активистка из Мюнхена Наталья Ткачук. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Сбор подписей продолжается — до конца сегодняшних суток. Подписывать петицию могут все желающие, независимо от страны проживания.

Это огромная победа Украины! — подчеркнул Мельник. — Впереди — очень непростая работа с депутатами.

Отметку в 50 тыс. голосов петиция № 89118 преодолела вчера вечером. Теперь ее должен рассмотреть парламент Германии.

В настоящее время, кроме Украины, Голодомор признали геноцидом еще 16 стран мира — США, Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Венгрия и Португалия.

Верховная Рада Украины соответствующий закон приняла 28 ноября 2006 года.

Напомним, осенью 2018 года в Украине проходили мероприятия по чествованию 85-й годовщины Голодомора.