Пам’ятник жертвам Голодомору в Києві, фото: «Єдність»

https://racurs.ua/ua/n122396-petyciya-pro-vyznannya-golodomoru-genocydom-nabrala-neobhidnu-kilkist-golosiv-na-sayti-parlamentu.html

Ракурс

Петиція із закликом визнати Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу, здійсненим радянським керівництвом, розміщена на сайті парламенту Німеччини під номером 89118, набрала необхідні для розгляду 50 тис. голосів.

Loading...

Ініціатор цієї петиції — активістка з Мюнхена Наталія Ткачук. Про це на своїй сторінці в Твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Збір підписів ще триває - до кінця сьогоднішньої доби. Підписувати петицію можуть усі охочі, незалежно від країни проживання.

Це величезна перемога України! — наголосив Мельник. — Попереду — дуже непроста робота з депутатами.

Позначку в 50 тис. голосів петиція № 89118 подолала вчора ввечері. Тепер її має розглянути парламент Німеччини.

Наразі, крім України, Голодомор визнали геноцидом ще 16 країн світу — США, Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Угорщина та Португалія.

Верховна Рада України відповідний закон ухвалила 28 листопада 2006 року.

Нагадаємо, восени 2018 року в Україні відбувалися заходи зі вшанування 85-ї річниці Голодомору.