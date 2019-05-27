Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пам’ятник жертвам Голодомору в Києві, фото: «Єдність»

Петиція про визнання Голодомору геноцидом набрала необхідну кількість голосів на сайті парламенту Німеччини (ІНФОГРАФІКА)

27 тра 2019, 09:43
999

Петиція із закликом визнати Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу, здійсненим радянським керівництвом, розміщена на сайті парламенту Німеччини під номером 89118, набрала необхідні для розгляду 50 тис. голосів.

Loading...

Ініціатор цієї петиції — активістка з Мюнхена Наталія Ткачук. Про це на своїй сторінці в Твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Збір підписів ще триває - до кінця сьогоднішньої доби. Підписувати петицію можуть усі охочі, незалежно від країни проживання.

Це величезна перемога України! — наголосив Мельник. — Попереду — дуже непроста робота з депутатами.

Позначку в 50 тис. голосів петиція № 89118 подолала вчора ввечері. Тепер її має розглянути парламент Німеччини.

Графік голосування за петицію про Голодомор, інфографіка: Deutcher Bundestag

Наразі, крім України, Голодомор визнали геноцидом ще 16 країн світу — США, Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Угорщина та Португалія.

Верховна Рада України відповідний закон ухвалила 28 листопада 2006 року.

Нагадаємо, восени 2018 року в Україні відбувалися заходи зі вшанування 85-ї річниці Голодомору.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Позачергові вибори: Зеленський опублікував нове звернення до Ради

Президент України у своєму новому зверненні до Верховної Ради закликає народних депутатів не використовувати парламент для особистого піару та не перетворювати його на майданчик для виборчих кампаній напередодні позачергових виборів

Новини України
10:39

Президентом Литви обрали економіста-правоцентриста Науседу

У другому турі виборів президента Литви переміг Гітанас Наусєда. Він набрав 74% голосів, а екс-міністр фінансів Інґріда Шимоніте — 26%. Науседа — незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, підтримує нинішній жорсткий курс Литви щодо РФ

Світові новини
10:23
Новини партнерів
Загрузка...