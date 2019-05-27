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Ракурс
Коломойский сообщил, кому будет симпатизировать на выборах. Фото: Delo.ua

Коломойский признался, кому будет симпатизировать на выборах в Раду

27 мая 2019, 08:56
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Олигарх Игорь Коломойский сообщил, что на досрочных выборах в Верховную Раду будет симпатизировать всем политическим силам, кроме «Блока Петра Порошенко».

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Бизнесмен уверен, что после того, как Петр Порошенко ушел с должности президента, «на него посыплется все, что за последние пять лет накопилось». Об этом Коломойский заявил в интервью «Украинской правде».

И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится. Уже потом, до следующих выборов им уже забрасывать это не надо будет, — отметил он.

Олигарх заявил, что поддерживает на этих выборах партию «Слуга народа» и еще не определился с тем, будет ли симпатизировать премьер-министру Владимиру Гройсману, который решил отдельно от Порошенко идти на выборы. Не уверен Коломойский и в том, пойдет ли на выборы экс-премьер Арсений Яценюк. Бизнесмен считает, что у этого политика мало шансов на депутатский мандат.

Коломойский не уверен в том, что министр внутренних дел Арсен Аваков тоже пойдет на выборы в Раду.

А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина, — заявил он.

Напомним, 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля этого года. Указ о роспуске Верховной Рады президентом уже был обнародован. В Центральной избирательной комиссии отметили, что к выборам уже готовы.


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