Коломойський повідомив, кому симпатизуватиме на виборах. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n122394-kolomoyskyy-ziznavsya-komu-sympatyzuvatyme-na-vyborah-do-rady.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський повідомив, що на дострокових виборах до Верховної Ради буде симпатизувати усім політичним силам, окрім «Блоку Петра Порошенка».

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Бізнесмен упевнений, що після того, як Петро Порошенко пішов із посади президента, на нього «посиплеться все, що за останні п’ять років накопичилося». Про це Коломойський заявив в інтерв’ю «Українській правді».

І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься. Вже потім, до наступних виборів їм вже закидати це не треба буде, — зазначив він.

Олігарх заявив, що підтримує на цих виборах партію «Слуга народу» й ще не визначився із тим, чи симпатизуватиме прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, який вирішив окремо від Порошенка йти на вибори. Не впевнений Коломойський у тому, чи піде на вибори екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Бізнесмен вважає, що цей політик має мало шансів на депутатський мандат.

Коломойський не впевнений у тому, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков теж йтиме на вибори до Ради.

А з ким Авакову йти? Гройсман незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков перебуває сьогодні в тому стані, що йому взагалі ні з ким не треба йти. Він сам по собі величина, — заявив він.

Нагадаємо, 24 травня в Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня цього року. Указ про розпуск Верховної Ради президентом вже був оприлюднений. У Центральній виборчій комісії зазначили, що до виборів вже готові.