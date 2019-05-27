Коломойський розповів про відносини з Порошенком. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n122397-kolomoyskyy-poyasnyv-chomu-svogo-chasu-posvaryvsya-z-poroshenkom.html

Ракурс

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що посварився з колишнім президентом України Петром Порошенком через свій телеканал «1+1».

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За його словами, Банковій не подобалася політика телеканалу з самого початку президентства Порошенка. В Адміністрації президента дорікали Коломойському через контент «1+1», а сам Порошенко закликав власника телеканалу вплинути на журналістів. Про це Коломойський заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Через телевізор з ним і посварилися. Якщо ви хочете знати, що було конфліктом, це був «1+1». Із першого ж дня. Це не була якесь одна подія. Це було кожен день. Ось я за службовим обов’язком, коли мене запрошували в адміністрацію, приходив. Одне з питань було: «1+1» щось не те показав, — зазначив він.

Бізнесмен заявив, що намагався переконати Порошенка в тому, що він не займається телеканалом, але тодішній глава держави нібито був невблаганний й наполягав на тому, щоб Коломойський особисто натиснув на керівництво «1+1».

Я кажу: «Я не дзвоню Цеголко». «Ми знаємо, куди ти дзвониш, подзвони Ткаченку, налагодь взаємини». Я кажу: «Я не можу, тому що журналісти не будуть. Ми живемо по-новому, всім сказано, що тепер все, нове життя настало», — розповів Коломойський про діалог.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський повідомив, що на дострокових виборах до Верховної Ради буде симпатизувати усім політичним силам, окрім «Блоку Петра Порошенка».