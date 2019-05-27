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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Володимир Зеленський

Позачергові вибори: Зеленський опублікував нове звернення до Ради

27 тра 2019, 10:39
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Президент України Володимир Зеленський закликає народних депутатів не використовувати Верховну Раду для особистого піару та не перетворювати парламент на майданчик для виборчих кампаній напередодні позачергових виборів.

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Про це йдеться у його новому зверненні до народних обранців, опублікованому на сторінці президента в соціальній мережі Фейсбук.

На думку Зеленського, легітимність Ради «майже остаточно знищена» діяльністю народних депутатів.

У вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями, — вважає Зеленський.

За його словами, відповідні законопроекти, попри суспільний запит, роками залишаються без розгляду.

Крім того, президент висловив переконання, що Центрвиборчком виконає свої функціональні обов’язки з організації процесу позачергових виборів до Верховної Ради.

Нагадаємо, вчора у привітанні з нагоди Дня Києва Зеленський назвав, на його думку, унікальну рису столиці. За його словами, це «запах квітучих лип і шаурми біля метро».

Джерело: Ракурс


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999

Позачергові вибори: Зеленський опублікував нове звернення до Ради

Президент України у своєму новому зверненні до Верховної Ради закликає народних депутатів не використовувати парламент для особистого піару та не перетворювати його на майданчик для виборчих кампаній напередодні позачергових виборів

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