Позачергові вибори: Зеленський опублікував нове звернення до Ради

Володимир Зеленський, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n122399-pozachergovi-vybory-zelenskyy-opublikuvav-nove-zvernennya-do-rady.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський закликає народних депутатів не використовувати Верховну Раду для особистого піару та не перетворювати парламент на майданчик для виборчих кампаній напередодні позачергових виборів.

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Про це йдеться у його новому зверненні до народних обранців, опублікованому на сторінці президента в соціальній мережі Фейсбук.

На думку Зеленського, легітимність Ради «майже остаточно знищена» діяльністю народних депутатів.

У вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями, — вважає Зеленський.

За його словами, відповідні законопроекти, попри суспільний запит, роками залишаються без розгляду.

Крім того, президент висловив переконання, що Центрвиборчком виконає свої функціональні обов’язки з організації процесу позачергових виборів до Верховної Ради.

Нагадаємо, вчора у привітанні з нагоди Дня Києва Зеленський назвав, на його думку, унікальну рису столиці. За його словами, це «запах квітучих лип і шаурми біля метро».