Зеленський згадав про «шаурму біля метро» у привітанні з нагоди Дня Києва

https://racurs.ua/ua/n122377-zelenskyy-zgadav-pro-shaurmu-bilya-metro-u-pryvitanni-z-nagody-dnya-kyieva.html

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Президент України Володимир Зеленський назвав Київ «гордим і суворим містом», яке «не залишає байдужим».

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Так глава держави привітав у Фейсбук киян з днем міста. Зеленський розповів, що переїхав до Києва в 2003 році.

З власного досвіду знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто. Київ не поспішає відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним, — заявив він.

При цьому глава держави вважає, що у Києва є унікальна риса — він не залишає байдужим.

Є те, що робить Київ — Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро. Це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги. Це вид з Володимирської гірки, чарівний колір каштанів і забудови «непорозуміння». Так, у цього міста не все ідеально, але це робить Київ живим. Не декоративним, а справжнім. За це ми його і любимо, — написав Зеленський.

Він також пригадав, що у Києві знайшлося місце для студії «Квартал 95», у столиці його донька пішла в перший клас і народився син.

В серці цього міста народжується свобода. Київ, я люблю тебе! — підсумував президент.

Нагадаємо, 25 травня Володимир Зеленський відвідав концерт «Ліги сміху» і вийшов на сцену.