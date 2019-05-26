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Ракурс
Кличко похвалився ефектним відео із відкриття мосту в Києві, фото — Фейсбук В.Кличка

Чисто і позитивно: Кличко похвалився ефектним відео із відкриття мосту в Києві

26 тра 2019, 11:17
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Мер Києва Віталій Кличко 26 травня похвалився ефектним відео із відкриття мосту в Києві. Ролик міський голова столиці оприлюднив у своєму Фейсбук.

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Нагадаємо, що пішохідний міст між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою відкрили в столиці увечері 25 травня. Кличко подякував киянам за те, що на об'єкті панує чистота та позитивний настрій.

Стільки усміхнених людей і позитивних емоцій я не бачив давно. І що дуже приємно: вже вночі пройшовся і так був усім вдячний — сміття тільки в урнах, навколо — чисто. А дехто навіть протирав затоптане після дощику скло на підлозі оглядових майданчиків! — написав Кличко.

Будівництво мосту та благоустрій території коштували 400 млн грн. Його довжина складає 210 м, ширина — від 6 м до 14 м. Піший перехід зробили з бетону, заліза та скла. На мосту передбачені пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, освітлення. Встановлено й камери відеоспостереження.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що «міст Кличка» збудували за проектом швейцарських архітекторів, який взяли без дозволу та не виплатили кошти.

Джерело: Ракурс


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