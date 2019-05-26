Кличко похвастался эффектным видео с открытия моста в Киеве, фото — Фейсбук Кличко

https://racurs.ua/n122374-chisto-i-pozitivno-klichko-pohvastalsya-effektnym-video-s-otkrytiya-mosta-v-kieve.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко 26 мая похвастался эффектным видео с открытия моста в Киеве. Ролик мэр столицы обнародовал в своем Фейсбуке.

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Напомним, что пешеходный мост между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой открыли в столице вечером 25 мая. Кличко поблагодарил киевлян за то, что на объекте царит чистота и позитивный настрой.

Столько улыбающихся людей и положительных эмоций я не видел давно. И что очень приятно: уже ночью прошелся и так был всем благодарен — мусор только в урнах, вокруг — чисто. А некоторые даже протирали затоптанное после дождя стекло на полу смотровых площадок! — написал Кличко.

Строительство моста и благоустройство территории стоили городу 400 млн грн. Его длина составляет 210 м, ширина — от 6 м до 14 м. Пеший переход сделали из бетона, железа и стекла. На мосту предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, освещение. Установлены и камеры видеонаблюдения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что «мост Кличко» построили по проекту швейцарских архитекторов, который взяли без разрешения и не выплатили деньги.